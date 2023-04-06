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Кузнецова Варвара Бамбурова

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бамбуров Иван Евдокимович

Мать: Бамбурова Степанида Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кузнецов Филипп Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1861

Муж: Кузнецов Федор Фирсович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Вражнова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1869

Сын: Кузнецов Максим Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кузнецова Александра Кузнецова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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