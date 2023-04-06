Кузнецова Варвара Бамбурова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кузнецов Филипп Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович
Бракосочетание
06.02.1861
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Вражнова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
04.08.1869
Сын: Кузнецов Максим Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кузнецова Александра Кузнецова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Фирсович
Смерть
Неизвестно