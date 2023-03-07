Кузнецов Федор Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Федор Фирсович

Кузнецов Федор Фирсович

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кузнецов Фирс Федорович

Мать: Кузнецова Евдокия Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кузнецов Филипп Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1861

Жена: Кузнецова Варвара Бамбурова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Вражнова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1869

Сын: Кузнецов Максим Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кузнецова Александра Кузнецова

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close