Кузнецов Федор Фирсович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кузнецов Филипп Федорович
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова
Бракосочетание
06.02.1861
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Вражнова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова
Рождение ребёнка
04.08.1869
Сын: Кузнецов Максим Федорович
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кузнецова Александра Кузнецова
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Бамбурова
Смерть
Неизвестно