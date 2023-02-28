Кузнецов Фирс Федорович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анастасия Фирсовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Фирсовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кузнецов Алексей Фирсович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна
Смерть
1846