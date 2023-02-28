Кузнецов Фирс Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Фирс Федорович

Кузнецов Фирс Федорович

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кузнецов Федор Дмитриевич

Мать: Кузнецова Анастасия Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анастасия Фирсовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Фирсовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кузнецов Алексей Фирсович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузнецов Федор Фирсович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1846
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close