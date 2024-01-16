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Колосов Елизар Иванович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1813

Сын: Колосов Иван Елизарович

Мать ребёнка: 1-Я Жена

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1814

Сын: Колосов Степан Елизарович

Мать ребёнка: 1-Я Жена

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колосов Агей (Аггей) Елизарович

Мать ребёнка: Колосова Анна Степановна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колосов Гавриил Елизарович

Мать ребёнка: Колосова Анна Степановна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Анна Степановна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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