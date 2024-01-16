Колосов Елизар Иванович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: 1-Я Жена
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1814
Сын: Колосов Степан Елизарович
Мать ребёнка: 1-Я Жена
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836
Сын: Колосов Агей (Аггей) Елизарович
Мать ребёнка: Колосова Анна Степановна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1840
Сын: Колосов Гавриил Елизарович
Мать ребёнка: Колосова Анна Степановна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-Я Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Анна Степановна
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно