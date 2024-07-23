Колосова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Елизар Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колосов Агей (Аггей) Елизарович

Отец ребёнка: Колосов Елизар Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колосов Гавриил Елизарович

Отец ребёнка: Колосов Елизар Иванович

д. Зауткино

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