Колосова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836
Сын: Колосов Агей (Аггей) Елизарович
Отец ребёнка: Колосов Елизар Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1840
Сын: Колосов Гавриил Елизарович
Отец ребёнка: Колосов Елизар Иванович
д. Зауткино