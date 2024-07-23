1-Я Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Елизар Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Колосов Иван Елизарович

Отец ребёнка: Колосов Елизар Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1814

Сын: Колосов Степан Елизарович

Отец ребёнка: Колосов Елизар Иванович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно

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