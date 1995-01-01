Крайнов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнов Иван Васильевич

Крайнов Иван Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.10.1911

Дата смерти

01.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911

Отец: Крайнов Василий Иванович

Мать: Крайнова Татьяна Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.10.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Александр Иванович Крайнов, Анастасия Никифоровна Силантьева
Рождение ребёнка
20.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнова Елена Антоновна

Военная служба
С 17.08.1941
Военная служба
С 1941
Рождение ребёнка
12.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнова Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнова Елена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайнова Елена Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.01.1995
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati1053607076
Похороны
1995
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati1053607076
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close