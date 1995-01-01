Крайнов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1911
Дата смерти01.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911
Крещение
22.10.1911
Восприемники: Александр Иванович Крайнов, Анастасия Никифоровна Силантьева
Рождение ребёнка
20.01.1940
Военная служба
С 17.08.1941
Военная служба
С 1941
Рождение ребёнка
12.01.1944
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крайнова Елена Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1995
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati1053607076
Похороны
1995
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati1053607076