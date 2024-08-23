Крайнова (Силантьева) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1885
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1885
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
07.01.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1908
Рождение ребёнка
02.09.1909
Дочь: (Крайнова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1911
Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1913
Сын: Крайнов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович
Смерть
После 01.07.1951