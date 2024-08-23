Крайнова (Силантьева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Силантьева) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.12.1885

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1885

Отец: Силантьев-Клюкин Яков Никитич

Мать: Силантьева (Еремина) Маргарита Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
07.01.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1908

Муж: Крайнов Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1909

Дочь: (Крайнова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Крайнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Крайнов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Крайнов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Крайнов Василий Иванович

Смерть
После 01.07.1951

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