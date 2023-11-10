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Крайнов Василий Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.01.1888

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1888

Отец: Крайнов Иван Яковлевич

Мать: Крайнова Агриппина Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
31.01.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Степан Алексеевич Крайнов, Мария Ивановна Демина
Восприемник
02.09.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Яковлевич Елясин
Восприемник
21.05.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Михайлович Ибряимов
Восприемник
28.02.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Иосифович Жестков
Восприемник
05.11.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Прасковья Семёновна Крайнова
Восприемник
03.12.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Иосифовна Жесткова
Восприемник
19.07.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Дмитриевич Федякин
Бракосочетание
26.10.1908

Жена: Крайнова Татьяна Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Клюкины Поручители по невесте: Крайновы
Восприемник
21.11.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Матрёна Иосифовна Жесткова
Рождение ребёнка
02.09.1909

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
31.07.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Иосифовна Жесткова
Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Крайнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Крайнов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Крайнов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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