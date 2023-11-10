Крайнов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.01.1888
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1888
Крещение
31.01.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Степан Алексеевич Крайнов, Мария Ивановна Демина
Восприемник
02.09.1900
Иван Яковлевич Елясин
Восприемник
21.05.1903
Иван Михайлович Ибряимов
Восприемник
28.02.1904
Василий Иосифович Жестков
Восприемник
05.11.1905
Прасковья Семёновна Крайнова
Восприемник
03.12.1905
Екатерина Иосифовна Жесткова
Восприемник
19.07.1908
Михаил Дмитриевич Федякин
Бракосочетание
26.10.1908
Поручители по жениху: Клюкины Поручители по невесте: Крайновы
Восприемник
21.11.1908
Матрёна Иосифовна Жесткова
Рождение ребёнка
02.09.1909
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна
Восприемник
31.07.1910
Анна Иосифовна Жесткова
Рождение ребёнка
20.10.1911
Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1913
Сын: Крайнов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: Крайнова Татьяна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920