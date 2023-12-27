Крайнова Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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