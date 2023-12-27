Крайнова Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1940
Рождение ребёнка
12.01.1944
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951