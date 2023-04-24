Карпенко Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
19.04.1898
Рождение ребёнка
06.02.1899
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
01.11.1903
Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
14.12.1907
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
17.01.1912
Сын: Карпенко Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно