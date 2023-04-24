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Карпенко Дмитрий Александрович

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Карпенко Александр Ефимович

Мать: Карпенко Александра Ивановна

Бракосочетание
19.04.1898

Жена: Карпенко Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Карпенко Марк Дмитриевич

Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
14.12.1907

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Карпенко Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Карпенко Анастасия Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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