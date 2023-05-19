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Карпенко Александра Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

03.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Карпенко Иван Александрович

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Карпенко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
04.11.1866

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
20.06.1868

Дочь: Юлиана Александровна

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
07.10.1870

Сын: Карпенко Яков Александрович

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
19.03.1875

Сын: Карпенко Хрисанф Александрович

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
04.10.1877

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
27.11.1879

Сын: Карпенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
07.05.1881

Сын: Карпенко Иван Александрович

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Рождение ребёнка
30.05.1883

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Александр Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1918
Причина смерти: старость