Карпенко Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1846
Дата смерти03.03.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Карпенко Иван Александрович
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Сын: Карпенко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Дочь: Юлиана Александровна
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Сын: Карпенко Яков Александрович
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Сын: Карпенко Хрисанф Александрович
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Сын: Карпенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Сын: Карпенко Иван Александрович
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Карпенко Александр Ефимович