Карпенко (Василенко) Анастасия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
19.04.1898
Рождение ребёнка
06.02.1899
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1903
Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
14.12.1907
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1912
Сын: Карпенко Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно