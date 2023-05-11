Карпенко (Василенко) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Василенко) Анастасия Иосифовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Василенко Иосиф Яковлевич

Мать: Василенко Любовь Григорьевна

Бракосочетание
19.04.1898

Муж: Карпенко Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Карпенко Марк Дмитриевич

Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
14.12.1907

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Карпенко Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Карпенко Дмитрий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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