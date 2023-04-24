Обуховъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Обуховъ Василий
Мать: Обухова Ирина Ефремова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1791
Сын: Обуховъ Платонъ
Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Обуховъ Иванъ
Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793
Дурасовка