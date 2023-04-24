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Обуховъ Иванъ

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Обуховъ Василий

Мать: Обухова Ирина Ефремова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Обуховъ Платонъ

Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Обуховъ Иванъ

Мать ребёнка: Обухова Настасья Андреева

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Настасья Андреева

Смерть
1793
Дурасовка
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