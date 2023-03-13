(Обухова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обухова) Прасковья

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Обуховъ Иванъ

Мать: Обухова Настасья Андреева

Дурасовка
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