Обухова Ирина Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Обуховъ Иванъ
Отец ребёнка: Обуховъ Василий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Обуховъ Максимъ
Отец ребёнка: Обуховъ Василий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Неряхина Аксинья
Отец ребёнка: Обуховъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуховъ Василий
Смерть
1787