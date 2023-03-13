Обухова Ирина Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Ирина Ефремова

Обухова Ирина Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Обуховъ Иванъ

Отец ребёнка: Обуховъ Василий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Обуховъ Максимъ

Отец ребёнка: Обуховъ Василий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Неряхина Аксинья

Отец ребёнка: Обуховъ Василий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуховъ Василий

Смерть
1787
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