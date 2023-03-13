Обуховъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуховъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Обуховъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Обуховъ Иванъ

Мать ребёнка: Обухова Ирина Ефремова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Обуховъ Максимъ

Мать ребёнка: Обухова Ирина Ефремова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Неряхина Аксинья

Мать ребёнка: Обухова Ирина Ефремова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Ирина Ефремова

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