Обуховъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Обуховъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Обуховъ Иванъ
Мать ребёнка: Обухова Ирина Ефремова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Обуховъ Максимъ
Мать ребёнка: Обухова Ирина Ефремова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Неряхина Аксинья
Мать ребёнка: Обухова Ирина Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Ирина Ефремова