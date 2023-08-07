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Гаврила Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Степан

Мать: Мавра Константиновна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Меланья Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ромашова Анисья Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тихон Гаврилович

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
1786