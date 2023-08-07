Гаврила Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Степан
Мать: Мавра Константиновна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Меланья Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ромашова Анисья Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тихон Гаврилович
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
1786