Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Гаврила Степанович

Мать: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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