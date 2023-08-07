Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Гаврила Степанович
Мать: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно