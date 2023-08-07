Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Николай Васильевич
Мать: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно