Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Николай Васильевич

Мать: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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