Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Антон Николаевич
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефимья Николаевна
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1777
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно