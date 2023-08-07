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Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Василий Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Антон Николаевич

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефимья Николаевна

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1777

Сын: Агап (Агафон) Николаевич

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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