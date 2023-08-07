Тихон Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Гаврила Степанович

Мать: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1796

Сын: Емельян Тихонович

Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Тихонович

Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федосеевна

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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