Тихон Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Гаврила Степанович
Мать: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1796
Сын: Емельян Тихонович
Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Тихонович
Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Евдокия Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федосеевна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно