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Евдокия Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Федосей Ильин

Мать: Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Емельян Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Гаврилович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Гаврилович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Гаврилович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно