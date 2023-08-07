Евдокия Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Федосей Ильин
Мать: Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Емельян Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Гаврилович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Гаврилович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно