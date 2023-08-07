Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан

Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Мавра Константиновна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Гаврила Степанович

Мать ребёнка: Мавра Константиновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кирей Степанович

Мать ребёнка: Мавра Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно