Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Мавра Константиновна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Гаврила Степанович
Мать ребёнка: Мавра Константиновна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кирей Степанович
Мать ребёнка: Мавра Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно