Агафия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1781

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Тит Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Рождение ребёнка
07.12.1793

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1795

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Филипп Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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