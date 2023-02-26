Агафия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1781
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тит Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
07.12.1793
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
01.01.1795
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Смерть
Неизвестно