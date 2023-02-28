Марфа Петрова
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: Пётр Савельев
Мать: Агафия Савельева
Бракосочетание
08.11.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1801
Сын: Мартин Евплов
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1802
Дочь: Екатерина Евплова
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Параскева (Андреева)
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1819
Дочь: Агафия Евплова
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно