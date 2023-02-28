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Марфа Петрова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: Пётр Савельев

Мать: Агафия Савельева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1799

Муж: Евпл (Леонтий) Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1801

Сын: Мартин Евплов

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1802

Дочь: Екатерина Евплова

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Параскева (Андреева)

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1819

Дочь: Агафия Евплова

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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