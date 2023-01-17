Корнилова (Велюц) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Велюц Антон Иванович
Мать: Велюц Анна Карловна
Рождение ребёнка
22.09.1935
Отец ребёнка: Корнилов Степан Алексеевич
Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Семья жила там, т. к. отец после освобождения из заключения по 58 ст. УК не мог жить в крупных городах (Реабелитирован в 2002)
Смерть
Неизвестно