Корнилова (Велюц) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Велюц) Мария Антоновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Велюц Антон Иванович

Мать: Велюц Анна Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1935

Сын: Корнилов Юрий Степанович

Отец ребёнка: Корнилов Степан Алексеевич

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Семья жила там, т. к. отец после освобождения из заключения по 58 ст. УК не мог жить в крупных городах (Реабелитирован в 2002)
Смерть
Неизвестно
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