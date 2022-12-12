Корнилов Степан (Стефан) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1935
Мать ребёнка: Корнилова Мария Антоновна
Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Семья жила там, т. к. отец после освобождения из заключения по 58 ст. УК не мог жить в крупных городах (Реабелитирован в 2002)
Смерть
Около 1942