Корнилов Степан (Стефан) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Степан (Стефан) Алексеевич

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Место рождения

Вегорукса, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Вегорукса, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.09.1935

Сын: Корнилов Юрий Степанович

Мать ребёнка: Корнилова Мария Антоновна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Семья жила там, т. к. отец после освобождения из заключения по 58 ст. УК не мог жить в крупных городах (Реабелитирован в 2002)
Смерть
Около 1942
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