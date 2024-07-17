Скрыкалов Михей Андреевич Около 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыкалов Михей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Скрыкалов Андрей Иванович

Мать: Скрыкалова Ульяна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрыкалова Марья Михеевна

Мать ребёнка: Скрыкалова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрыкалова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Скрыкалов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Скрыкалова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Скрыкалов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Скрыкалова Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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