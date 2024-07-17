Скрыкалов Михей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрыкалова Марья Михеевна
Мать ребёнка: Скрыкалова Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Скрыкалов Семен Михайлович
Мать ребёнка: Скрыкалова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Скрыкалов Яков Михайлович
Мать ребёнка: Скрыкалова Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно