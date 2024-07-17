Скрыкалов Яков Михайлович 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыкалов Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Скрыкалов Михей Андреевич

Мать: Скрыкалова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
10.11.1896

Жена: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Скрыкалова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: Скрыкалова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1909

Сын: Скрыкалов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна

Слинцино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1914

Дочь: Скрыкалова Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна

Слинцино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Скрыкалов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна

Слинцино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно

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