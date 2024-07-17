Скрыкалов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
10.11.1896
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Скрыкалова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1907
Дочь: Скрыкалова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1909
Сын: Скрыкалов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1914
Дочь: Скрыкалова Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1916
Сын: Скрыкалов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно