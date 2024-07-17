Скрыкалов Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрыкалов Сергей Семенович
Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Скрыкалова Евлампия Семеновна
Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Скрыкалов Василий Семенович
Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Скрыкалов Алекс. Семенович
Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна
Рождение ребёнка
05.10.1905
Сын: Скрыкалов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна
Смерть
Неизвестно