Скрыкалов Семен Михайлович Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкрыкалов Семен Михайлович

Скрыкалов Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Скрыкалов Михей Андреевич

Мать: Скрыкалова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыкалов Яков Семенович

Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыкалов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Скрыкалова Евлампия Семеновна

Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Скрыкалов Василий Семенович

Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Скрыкалов Алекс. Семенович

Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Рождение ребёнка
05.10.1905

Сын: Скрыкалов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Скрыкалова Евдокия Савватьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.