Кондратьева Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Марфа Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1917

Дата смерти

03.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1917

Отец: Кондратьев Ефим Николаевич

Мать: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1937

Дочь: Протопопова Альбина Александровна

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1938

Сын: Протопопов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1940

Сын: Протопопов Василий Александрович

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1947

Сын: Протопопов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1947

Сын: Протопопов Иван Александрович

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.1949

Дочь: Протопопова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1951

Сын: Протопопов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Протопопов Николай Александрович

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Протопопова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич

Смерть
03.12.1994
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