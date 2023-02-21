Кондратьева Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1917
Дата смерти03.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кондратьев Ефим Николаевич
Мать: Татьяна Николаевна
Дочь: Протопопова Альбина Александровна
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Сын: Протопопов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Сын: Протопопов Василий Александрович
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Сын: Протопопов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Сын: Протопопов Иван Александрович
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Дочь: Протопопова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Сын: Протопопов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Сын: Протопопов Николай Александрович
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич
Дочь: Протопопова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Протопопов Александр Васильевич