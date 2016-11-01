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Протопопов Геннадий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1938

Дата смерти

01.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938

Отец: Протопопов Александр Васильевич

Мать: Кондратьева Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
22.04.1965

Сын: Протопопов Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: Чагур Ольга

Рождение ребёнка
21.07.1974

Дочь: Протопопова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Чагур Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чагур Ольга

Смерть
01.11.2016
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