Протопопов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1938
Дата смерти01.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938
Рождение ребёнка
22.04.1965
Сын: Протопопов Олег Геннадьевич
Мать ребёнка: Чагур Ольга
Рождение ребёнка
21.07.1974
Дочь: Протопопова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Чагур Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чагур Ольга
Смерть
01.11.2016