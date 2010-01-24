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Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1917

Дочь: Кондратьева Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
08.01.1922

Дочь: Кузнецова Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Матрёна Ефимовна

Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич

Смерть
1947
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