Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1917
Дочь: Кондратьева Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.1922
Дочь: Кузнецова Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Матрёна Ефимовна
Отец ребёнка: Кондратьев Ефим Николаевич
Смерть
1947