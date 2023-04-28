Бушуев Филипп Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 07.10.1882 ст.
Отец: Бушуев Лука Иоанов
Мать: Бушуева Васса Иосифовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 55
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Бушуева Пелагия Тимофеева
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Бракосочетание
02.02.1925
Крещение
10.10.1982
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 55
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Александр Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно