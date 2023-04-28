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Бушуев Филипп Лукин

Место рождения

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 07.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.10.1882 ст.

Отец: Бушуев Лука Иоанов

Мать: Бушуева Васса Иосифовна

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 55
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Бушуев Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Бушуева Пелагия Тимофеева

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1908 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Бракосочетание
02.02.1925

Жена: Бушуева Пелагия Тимофеева

Крещение
10.10.1982
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 55
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Александр Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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