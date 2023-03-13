Бушуев Александр Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушуев Филипп Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1918 ст.
Сын: Бушуев Семен Александрович
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
03.03.1919 ст.
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-211 Оп. 1 Д. 1 стр. АП 7
Рождение ребёнка
06.04.1921 ст.
Дочь: Васелисса Александровна
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 13
Рождение ребёнка
27.06.1923
Сын: Бушуев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр АП 29
Место жительства
1923
поручитель https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70866#68
Рождение ребёнка
25.08.1924
Сын: Бушуев Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Ольга Филиппова
Смерть
Неизвестно