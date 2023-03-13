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Бушуев Александр Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушуев Филипп Лукин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1918 ст.

Сын: Бушуев Семен Александрович

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова

Рождение ребёнка
03.03.1919 ст.

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова

Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-211 Оп. 1 Д. 1 стр. АП 7
Рождение ребёнка
06.04.1921 ст.

Дочь: Васелисса Александровна

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова

Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 13
Рождение ребёнка
27.06.1923

Сын: Бушуев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Филиппова

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр АП 29
Место жительства
1923
Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
поручитель https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70866#68
Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Бушуев Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Ольга Филиппова

Смерть
Неизвестно
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