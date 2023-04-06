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Бушуев Григорий Филиппов

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Место рождения

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Бушуев Филипп Лукин

Мать: Бушуева Пелагия Тимофеева

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.02.1925

Жена: Бушуева Екатерина Иванова

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 46
Место жительства
Около 1925
Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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