Бушуев Григорий Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Бушуев Филипп Лукин
Бракосочетание
02.02.1925
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 46
Место жительства
Около 1925
Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно