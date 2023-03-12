Бушуев Лука (Лукиан) Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1837 и 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1859 ст.
Жена: Бушуева Васса Иосифовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 108
Место жительства
1859 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.
Дочь: Бушуева Екатерина Лукина
Мать ребёнка: Бушуева Васса Иосифовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 114 стр АП 48
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Бушуев Харитон Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 07.10.1882 ст.
Сын: Бушуев Филипп Лукин
Мать ребёнка: Бушуева Васса Иосифовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 55
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Васса Иосифовна
Место жительства
Около 1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Смерть
Неизвестно