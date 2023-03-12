Бушуев Лука (Лукиан) Иоанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Лука (Лукиан) Иоанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1837 и 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1859 ст.

Жена: Бушуева Васса Иосифовна

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 108
Место жительства
1859 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.

Дочь: Бушуева Екатерина Лукина

Мать ребёнка: Бушуева Васса Иосифовна

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 114 стр АП 48
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Бушуев Харитон Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Бушуев Александр Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.10.1882 ст.

Сын: Бушуев Филипп Лукин

Мать ребёнка: Бушуева Васса Иосифовна

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 55
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Сын: Бушуев Григорий Лукин

Мать ребёнка: Бушуева Васса Иосифовна

Место жительства
Около 1908 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Смерть
Неизвестно
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