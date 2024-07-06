Парамон
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиОколо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Иван
Мать ребёнка: Мавра
Бракосочетание
До 1845
Жена: Мавра
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Парамонова) Анна
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1853
Сын: Парамонов Никита
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1857
Сын: Парамонов Никанор
Мать ребёнка: Мавра
Смерть
Около 1875