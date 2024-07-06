Парамон 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парамон

Место рождения

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Осип

Мать: Мария

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Иван

Мать ребёнка: Мавра

Бракосочетание
До 1845

Жена: Мавра

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Парамонова) Анна

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
1853

Сын: Парамонов Никита

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
1857

Сын: Парамонов Никанор

Мать ребёнка: Мавра

Смерть
Около 1875

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