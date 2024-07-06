Парамонов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Романова (Парамонова) Наталия
Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна
Рождение ребёнка
10.03.1887
Сын: Парамонов Алексей
Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна
Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1889
Дочь: Борисова (Парамонова) Мария
Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шечкова (Парамонова) Анна
Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна
Смерть
1937