Парамонов Никита 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парамонов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Парамон

Мать: Мавра

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Романова (Парамонова) Наталия

Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна

Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Парамонов Алексей

Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1889

Дочь: Борисова (Парамонова) Мария

Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шечкова (Парамонова) Анна

Мать ребёнка: Парамонова (Шалахова) Анна

Смерть
1937

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