Парамонов Никанор 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парамонов Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Парамон

Мать: Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Василий

Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова (Парамонова) Анна

Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Иван

Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Филипп

Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Николай

Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коленцева) Ефросиния

Смерть
1941

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