Парамонов Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Василий
Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова (Парамонова) Анна
Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Иван
Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Филипп
Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Николай
Мать ребёнка: (Коленцева) Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Коленцева) Ефросиния
Смерть
1941