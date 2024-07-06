Мавра 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавра

Место рождения

Суворотское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Козьма

Мать: Прасковья

Суворотское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Иван

Отец ребёнка: Парамон

Бракосочетание
До 1845

Муж: Парамон

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Парамонова) Анна

Отец ребёнка: Парамон

Рождение ребёнка
1853

Сын: Парамонов Никита

Отец ребёнка: Парамон

Рождение ребёнка
1857

Сын: Парамонов Никанор

Отец ребёнка: Парамон

Смерть
После 1897
Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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