Мавра
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Иван
Отец ребёнка: Парамон
Бракосочетание
До 1845
Муж: Парамон
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Парамонова) Анна
Отец ребёнка: Парамон
Рождение ребёнка
1853
Сын: Парамонов Никита
Отец ребёнка: Парамон
Рождение ребёнка
1857
Сын: Парамонов Никанор
Отец ребёнка: Парамон
Смерть
После 1897
Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область