Подгорбунский Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Подгорбунский Алексей Петрович

Мать: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульяна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Максимовна

Смерть
Неизвестно
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