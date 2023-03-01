Подгорбунский Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Подгорбунский Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1890
Сын: Подгорбунский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Илим
Рождение ребёнка
13.07.1892
Сын: Подгорбунский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Илим
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Илим
Рождение ребёнка
06.01.1895
Сын: Подгорбунский Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Илим
Рождение ребёнка
28.10.1896
Сын: Подгорбунский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Илимск, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1898
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Илим
Рождение ребёнка
1905
Сын: Подгорбунский Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Вениамин Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно