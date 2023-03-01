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Подгорбунский Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Подгорбунский Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1890

Сын: Подгорбунский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Илим
Рождение ребёнка
13.07.1892

Сын: Подгорбунский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Илим
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Илим
Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Подгорбунский Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Илим
Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Подгорбунский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Илимск, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1898

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Илим
Рождение ребёнка
1905

Сын: Подгорбунский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Вениамин Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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