Подгорбунская Феодосия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1890
Сын: Подгорбунский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Илим
Рождение ребёнка
13.07.1892
Сын: Подгорбунский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Илим
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Илим
Рождение ребёнка
06.01.1895
Сын: Подгорбунский Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Илим
Рождение ребёнка
28.10.1896
Сын: Подгорбунский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1898
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Илим
Рождение ребёнка
1905
Сын: Подгорбунский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Вениамин Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно