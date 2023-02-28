Подгорбунская Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгорбунская Феодосия Афанасьевна

Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

avatar

Место рождения

Илимск, Киренский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Илимск, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1890

Сын: Подгорбунский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Илим
Рождение ребёнка
13.07.1892

Сын: Подгорбунский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Илим
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Илим
Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Подгорбунский Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Илим
Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Подгорбунский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Илимск, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1898

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Илим
Рождение ребёнка
1905

Сын: Подгорбунский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Вениамин Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорбунский Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close