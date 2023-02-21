Тёмкина (Элконина) Муся (Мария) Вульфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1923
Дата смерти?.11.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1923
Рождение ребёнка
1956
Сын: Тёмкин Владимир Борисович
Отец ребёнка: Тёмкин Борис
Рождение ребёнка
21.04.1962
Дочь: Пущанская Соня Борисовна
Отец ребёнка: Тёмкин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тёмкин Борис
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
?.11.1988