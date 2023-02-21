Тёмкина (Элконина) Муся (Мария) Вульфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тёмкина (Элконина) Муся (Мария) Вульфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1923

Дата смерти

?.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1923

Отец: Элконин Вульф-Зефф Лейбович

Мать: Элконина Мира Нохамовна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Тёмкин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Тёмкин Борис

Рождение ребёнка
21.04.1962

Дочь: Пущанская Соня Борисовна

Отец ребёнка: Тёмкин Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тёмкин Борис

Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
?.11.1988
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