Тёмкин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тёмкин Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Тёмкин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна

Рождение ребёнка
21.04.1962

Дочь: Пущанская Соня Борисовна

Мать ребёнка: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна

Смерть
1991
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