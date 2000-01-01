Тёмкин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Тёмкин Владимир Борисович
Мать ребёнка: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна
Рождение ребёнка
21.04.1962
Дочь: Пущанская Соня Борисовна
Мать ребёнка: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991