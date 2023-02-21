Элконин Вульф-Зефф Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Элконина Мира Нохамовна
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Галинская Анна (Владимировна)
Мать ребёнка: Элконина Мира Нохамовна
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна
Мать ребёнка: Элконина Мира Нохамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Элконина Мира Нохамовна
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
1941