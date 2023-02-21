Элконин Вульф-Зефф Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элконин Вульф-Зефф Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Элконин Наум Вульфович

Мать ребёнка: Элконина Мира Нохамовна

Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Галинская Анна (Владимировна)

Мать ребёнка: Элконина Мира Нохамовна

Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна

Мать ребёнка: Элконина Мира Нохамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Элконина Мира Нохамовна

Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
1941
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