Элконина (Эвентова) Мира Нохамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элконина (Эвентова) Мира Нохамовна

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Эвентов Нохам

Мать: не указана

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Элконин Наум Вульфович

Отец ребёнка: Элконин Вульф-Зефф Лейбович

Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Галинская Анна (Владимировна)

Отец ребёнка: Элконин Вульф-Зефф Лейбович

Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна

Отец ребёнка: Элконин Вульф-Зефф Лейбович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Элконин Вульф-Зефф Лейбович

Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
1942
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