Элконина (Эвентова) Мира Нохамовна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Эвентов Нохам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Элконин Вульф-Зефф Лейбович
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Галинская Анна (Владимировна)
Отец ребёнка: Элконин Вульф-Зефф Лейбович
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: Тёмкина Муся (Мария) Вульфовна
Отец ребёнка: Элконин Вульф-Зефф Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
1942