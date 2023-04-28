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Глотовъ Николай

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Глотовъ Феклистъ (Феоктист)

Мать: Глотова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Глотова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Глотова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Глотовъ Егоръ

Мать ребёнка: Глотова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Глотова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глотова Анна

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