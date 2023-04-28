Глотовъ Николай
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Глотовъ Феклистъ (Феоктист)
Мать: Глотова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Глотова Анна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Глотова Анна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Глотовъ Егоръ
Мать ребёнка: Глотова Анна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Глотова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глотова Анна